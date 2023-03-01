Москва зазнавала поразок не раз — в Кримській війні 1853-56 років, російсько-японській війні 1905 року, Першій світовій війні, російсько-польській війні 1919-20 років, Афганській війні 1979-89 років.

Маразм Путіна люблять порівнювати з безумством Гітлера. Але його теж можна порівняти з ідіотизмом Ніколая I, який почав і програв Кримську війну.

Історія про Кримську війну в цьому сенсі дуже характерна.

Маразм Путіна люблять порівнювати з безумством Гітлера. Але його теж можна порівняти з ідіотизмом Ніколая I, який почав і програв Кримську війну

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Напередодні війни, в розмові з англійським послом імператор Нікалай Павловіч відкрито "рассуждал", що "справи Туреччини в крайньому занепаді… Можуть так скластися обставини, що мене змусять зайняти Константинополь, але я маю намір взяти зобов’язання не водворятися там, ясна річ, як власник; в якості тимчасового захисника – справа інша".

Одним словом, хотів нещасний стати захисником Константинополя за три дні. А розмова з англійським послом для Ніколая Павловіча була своєрідним 23 лютого.

Під час Кримської війни Росія зазнала розгрому і капітулювала.

Ці царі, їхні царята і вся безконечна челядь не міняються. Вони водворяються, а потім вимітаються.

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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