ВООЗ закликала країни бути "особливо обережними" при скасуванні карантинних обмежень

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами директора програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкла Раяна, влада має бути "надзвичайно обережною".

"Кожна країна має право зняти обмеження тим чи іншим чином", - сказав він, коментуючи рішення Великої Британії зняти всі обмеження.

"Але поширення коронавірусу збільшуватиметься, коли ви знімаєте обмеження", - додав Раян.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував останній етап послаблення карантину з 19 липня.