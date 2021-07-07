ВООЗ закликала країни бути "особливо обережними" при скасуванні карантинних обмежень
Уряди країн у випадках скасування обмежень для боротьби з COVID-19, мають бути особливо обережними
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами директора програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкла Раяна, влада має бути "надзвичайно обережною".
"Кожна країна має право зняти обмеження тим чи іншим чином", - сказав він, коментуючи рішення Великої Британії зняти всі обмеження.
"Але поширення коронавірусу збільшуватиметься, коли ви знімаєте обмеження", - додав Раян.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував останній етап послаблення карантину з 19 липня.
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