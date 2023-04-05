Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти.

З мінометів та артилерії росіяни обстрілювали населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В Одноробівці пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.

А внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Також в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 га території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети.