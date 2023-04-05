Ворог бив по чотирьох прикордонних та прифронтових районах Харківщини минулої доби: пошкоджені будинки та автівка
Російські війська протягом 4 квітня обстрілювали мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти.
З мінометів та артилерії росіяни обстрілювали населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В Одноробівці пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.
А внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
Також в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 га території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети.
- Уранці 1 квітня російські військові вдарили по селищу міського типу Дворічна на Харківщині, внаслідок цього загинув чоловік. Загалом упродовж доби 1 квітня Росія атакувала щонайменше 14 міст і сіл Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Є загиблий та поранений, пошкоджено будинок.
- 2 квітня під обстрілами Росії перебували населені пункти Харківської області. Унаслідок влучань ворожих снарядів поранена жінка, пошкоджені об'єкти промисловості.
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