Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше, ворог так чіпляється за Снігурівку тому, що це стратегічна точка на мапі. Снігурівка розташована трошки вище, з цієї локації набагато легше вести оборону, і набагато легше спостерігати глибоко за лінію фронту", - пояснив Плетенчук.

Пресофіцер також додав, що Снігурівка - це стратегічна висота.

"По-друге, Снігурівка - це останній великий населений пункт на Миколаївщині. Це ті 5%, які досі окуповані. Слід зазначити, що там у ворога є дивний рух і на лінії зіткнення вони продовжують вперто битися та підвозять особовий склад та БК, тривають запеклі бої. Навколо Снігурівки не все так просто, ворог підтягує резерви", - зауважив Плетенчук.

Протягом 24 жовтня окупанти обстріляли Очаківську, Шевченківську, Баштанську, Березнегуватську, Широківську та Інгульську громади на Миколаївщині

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