Ворог чіпляється за Снігурівку тому, що це стратегічна висота, - пресофіцер Миколаївської ОВА
Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук повідомив, що ворог продовжує вперто битися на південній лінії зіткнення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"По-перше, ворог так чіпляється за Снігурівку тому, що це стратегічна точка на мапі. Снігурівка розташована трошки вище, з цієї локації набагато легше вести оборону, і набагато легше спостерігати глибоко за лінію фронту", - пояснив Плетенчук.
Пресофіцер також додав, що Снігурівка - це стратегічна висота.
"По-друге, Снігурівка - це останній великий населений пункт на Миколаївщині. Це ті 5%, які досі окуповані. Слід зазначити, що там у ворога є дивний рух і на лінії зіткнення вони продовжують вперто битися та підвозять особовий склад та БК, тривають запеклі бої. Навколо Снігурівки не все так просто, ворог підтягує резерви", - зауважив Плетенчук.
- Протягом 24 жовтня окупанти обстріляли Очаківську, Шевченківську, Баштанську, Березнегуватську, Широківську та Інгульську громади на Миколаївщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 38.34Продаж 39.28
- Актуальне
- Важливе