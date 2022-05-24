Ворог другу добу штурмує Лиман і хоче перерізати трасу Бахмут - Сєвєродонецьк
На Донецькому напрямку російські загарбники завдають авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ
Про це повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Гатять з артилерії та авіації і наступають у напрямку населеного пункту Лиман.
Також тривають бойові дії на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямку, а саме в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, не припиняються мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в Авдіївка, Піски і Мар’їнка.
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