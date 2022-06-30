Ворог намагається безуспішно штурмувати села на Авдіївському напрямку, - боєцьТРО Фірсов
Єгор Фірсов, боєць ТРО та військовий медик, який зараз перебуває на Авдіївському напрямку зазначив, що ворожі штурми селищ та авіаудари відбуваються постійно
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
Боєць ТРО розповів, що ситуація залишається стабільно критичною.
"Глобально нічого не змінилося. В ночі було авіаудари, ворог намагався взяти поблизу Авдіївського напрямку декілька сіл, але без успіху. Власне, штурми селищ та авіаудари відбуваються постійно. Знову гатять хвилями по всьому по чому можна: по заводу, по житлових кварталах. Одним словом, без суттєвих змін", - зауважив Фірсов.
- 27 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка, також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка
- 28 червня Генштаб ЗСУ передавав, що ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка
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