Ворог намагається безуспішно штурмувати села на Авдіївському напрямку, - боєцьТРО Фірсов

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



Боєць ТРО розповів, що ситуація залишається стабільно критичною.



"Глобально нічого не змінилося. В ночі було авіаудари, ворог намагався взяти поблизу Авдіївського напрямку декілька сіл, але без успіху. Власне, штурми селищ та авіаудари відбуваються постійно. Знову гатять хвилями по всьому по чому можна: по заводу, по житлових кварталах. Одним словом, без суттєвих змін", - зауважив Фірсов.

27 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка, також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка

28 червня Генштаб ЗСУ передавав, що ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка

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