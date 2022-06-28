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Головна війна з Росією Ворог штурмує Харківський, Лисичанський та Слов’янський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Ворог штурмує Харківський, Лисичанський та Слов’янський напрямки, - Генштаб ЗСУ

28 червня, 2022 вiвторок
07:37
війна з Росією окупанти

Війська РФ ведуть штурмові дії у напрямках Вовчоярівка – Лисичанський НПЗ, Довгеньке – Долина, а також штурмують Харківський напрямок. В акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр"

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

Слов’янський напрямок

Ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Здійснив обстріли позицій українських військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку безпілотником в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина захисники України зупинили та відкинули ворога назад.

Краматорський напрямок

Активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

Лисичанський напрямок

З метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій українських підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

Бахмутський напрямок

Окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

Південнобузький напрямок

Противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів українських військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

Харківський напрямок

Угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування військ України до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

Сіверський напрямок

Агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій українських військ безпілотником типу “Орлан-10” у прикордонних районах Чернігівської області.

Волинський та Поліський напрямки

У збройних силах Республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління.

Чорне море

Зазначається, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів. Також наші воїни продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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