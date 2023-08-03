Ворог намагається оточити Авдіївку, вдаючися до "м'ясних" штурмів, - Легіон Свободи

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Продовжуються важкі штурмові дії з боку ворога. З півдня й півночі від Авдіївки ворог намагається оточити місто. Перерізати єдину дорогу, яка веде до міста. Противник застосовує авіацію, авіаудари відбуваються щодня. Надзвичайно потужно загарбники б'ють по Авдіївському коксохімічному заводу, намагаючись зрівняти його з землею. Сильно б'ють по Авдіївській РЕМ зоні", - підкреслив Морозов.

За його словами, агресор застосовує авіаудари по хутору Ласточкіне, яке розташоване на південь від Авдіївки.

"Захопивши Ласточкіне вони можуть вийти на дорогу до Авдіївки й перерізати її. Також ворог намагається зайти з півночі через Степове на Бердичі. Перерізавши дорогу вони можуть сказати, що Авдіївка оточена. Атаки з боку ворога бувають різної інтенсивності. У цих атаках може бути залучено від 15 російських солдатів і до "м'ясних" штурмів, в яких бере участь до 300 бійців і 20 одиниць техніки", - наголосив Морозов.

2 серпня стало відомо, що Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 247 850 військових. На фронті протягом 2 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 44 боєзіткнення























