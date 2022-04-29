Ворог намагається розширити наступальні дії на Лиманському напрямку, на межі з Харківщиною, ЗСУ завдають потужних ударів, — голова Донецької ОВА
Павло Кириленко зауважив, що українським військам відомі плани ворога щодо Донеччини та зрозуміла його тактика
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Ми знаємо, в яких напрямках рухається ворог, в яких намагається рухатись, а також на скільки відкореговані його плани через ту потужні відсіч, яку дає наше військо", – наголосив голова Донецької ОВА.
Кириленко додав, ворог найпотужніше обстрілює населені пункти Донеччини, зокрема Мар’їнку, Красногорівку, Авдіївку, Очеретине, Торецьке.
"Ворог не припиняє спроб розгорнути наступальні дії більше широко – зокрема на Лиманському напрямку Донецької області, який межує з Харківщиною. Втім українські захисники тримають позиції й завдають нищівних ударів", – сказав Кириленко.
- Напередодні, окупанти двічі за добу скинули фосфорні снаряди на Авдіївку, спричинивши пожежі та поранивши щонайменше одну людину
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Також у зоні ООС, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 9 атак ворога та знищили 6 танків і один літак
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