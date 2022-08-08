Ворог нарощує системи протиповітряної оборони на Волинському й Поліському напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ.

На ранок 8 серпня на Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони.

У свою чергу на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу.

Станом на ранок 8 серпня окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, наступали у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мали й відійшли. У свою чергу ЗСУ відбили наступальні дії ворога у напрямках Мар’їнки, Шевченко й Верхньокам’янського.

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