Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ знищують склади окупанта - від мінометних БК до більш потужних артилерійських та ракетних систем. Інтенсивність обстрілів Миколаєва знизилась через знищення ворожих ракетних установок російських військ. Неподалік наших позицій проїхали артсистеми союзників, незабаром у новинах все побачимо. Ворог ніколи не зможе захопити Одесу та Миколаїв", - наголосив Прозапас.

Офіцер ЗСУ також додав, що недооцінювати противника теж не треба.

"Вони добре фортифікують споруди та здатні накопичувати силу, аби проводити активну оборону. На деяких ділянках ворогу вдалося покращити оперативне становище своїх позицій, але не критично. Ворог має перевагу в авіації та ракетному озброєнні", - зауважив Прозапас.

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