Мінус два "смерчі" окупантів: у Чорнобаївці ЗСУ знищили техніку ворога
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що в Чорнобаївці ЗСУ знищили дві реактивні системи залпового вогню "смерч"
Про це він сказав 27 серпня в прямому ефірі телеканалу Freedom.
За словами Сергія Хланя, окупанти наполегливо продовжували стягувати техніку в Чорнобаївку. Цього разу вони привезли дві реактивні системи залпового вогню "смерч". Ними вони планували вдарити по Миколаєву.
Однак як тільки російські війська почали розставляти техніку, по них вдарили Збройні Сили України. Унаслідок удару було знищено два "смерчі" та кілька ворожих складів, а окупанти впали в паніку.
- Раніше Юрій Соболевський розповів про те, як наші військові нищать загарбників на Херсонщині.
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