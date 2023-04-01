Ворог обстріляв Херсон і Херсонщину: є загиблий і поранений
У суботу, 1 квітня, російські війська завдали удару по Херсону та Херсонській області, унаслідок чого загинула людина, одна зазнала поранень
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
По Херсону вдарили з артилерії. Влучили у приватний будинок. Унаслідок цього на вулиці загинула людина.
Також обстріляли село Козацьке й влучили в приватний будинок. Унаслідок цього людина дістала поранень.
- Російська армія за добу, 31 березня, здійснила 54 обстріли Херсонської області, загинули троє людей.
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