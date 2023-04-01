Ворог обстріляв Херсон і Херсонщину: є загиблий і поранений

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

По Херсону вдарили з артилерії. Влучили у приватний будинок. Унаслідок цього на вулиці загинула людина.

Також обстріляли село Козацьке й влучили в приватний будинок. Унаслідок цього людина дістала поранень.