Ворог обстріляв хлібзавод в Бериславі на Херсонщині, троє людей поранені

Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту зафіксовано два прильоти керованих авіабомб, від них постраждало двоє чоловіків, 57 та 20 років, обидва отримали легкі поранення.

Від мінометного обстрілу також постраждала місцева жителька.

Окрім того, росіяни з авіації обстріляли Козацьке Новокаховської громади. Ворог вдарив трьома керованими авіабомбами, через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.