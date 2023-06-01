Ворог обстріляв хлібзавод в Бериславі на Херсонщині, троє людей поранені
У четвер, 1 червня, противник з авіації та мінометів обстріляв хлібзавод в Бериславі на Херсонщині та село Козацьке Новокаховської громади, поранень зазнало троє людей
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
По місту зафіксовано два прильоти керованих авіабомб, від них постраждало двоє чоловіків, 57 та 20 років, обидва отримали легкі поранення.
Від мінометного обстрілу також постраждала місцева жителька.
Окрім того, росіяни з авіації обстріляли Козацьке Новокаховської громади. Ворог вдарив трьома керованими авіабомбами, через ворожі удари пошкоджено житлові будинки.
- У четвер, 1 червня, росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова, наразі відомо про 2 влучання. Удари прийшлися по промисловому об'єкту, з-під завалів врятували жінку.
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