Про це інформує Оперативне командування "Північ".

З 06:45 до 07:15 російські війська гатили по селу Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Зафіксовано 6 приходів.

Військові припускають, що рашисти обстрілювали поблизу мирного населеного пункту з міномета калібру 120 мм.

З 06:50 до 06:52 зафіксовано два приходи поблизу села Леонівка Новгород-Сіверського району. Також росіяни били, ймовірно, з міномета 120 мм.

Крім того, у ніч на 17 квітня російська армія обстріляла з гранатомета Білопільську громаду Сумської області.

Відомо про 10 прильотів, пише Сумська ОВА.

Зазначається, що втрат серед місцевого населення чи пошкоджень немає.