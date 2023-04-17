Ворог обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів і гранатомета
Уранці 17 квітня російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області. Також уночі зафіксовано 10 прильотів по Сумщині
Про це інформує Оперативне командування "Північ".
З 06:45 до 07:15 російські війська гатили по селу Карповичі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Зафіксовано 6 приходів.
Військові припускають, що рашисти обстрілювали поблизу мирного населеного пункту з міномета калібру 120 мм.
З 06:50 до 06:52 зафіксовано два приходи поблизу села Леонівка Новгород-Сіверського району. Також росіяни били, ймовірно, з міномета 120 мм.
Крім того, у ніч на 17 квітня російська армія обстріляла з гранатомета Білопільську громаду Сумської області.
Відомо про 10 прильотів, пише Сумська ОВА.
Зазначається, що втрат серед місцевого населення чи пошкоджень немає.
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