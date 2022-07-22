Ворог обстрілює Слов'янськ касетними снарядами, - голова ОВА Лях
Вадим Лях, голова міської військової адміністрації Слов'янська, повідомив, що касетні снаряди вибухають серед дня над містом, і у людей немає можливості укритися, тому така велика кількість поранених серед мирних жителів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Кожного дня ворог робить спроби просуватися, але успіху не має. Лінія фронту залишається на місці як у напрямку Святогірська, де бої точаться біля Богородичного, так і на інших напрямках", - зазначив голова ОВА.
Вадим Лях зауважив, що за останні дні після обстрілів Слов'янська є поранені, а з початку бойових дій у місті 19 людей загинуло і 76 поранено.
"Жахливо, що ворог використовує касетні снаряди, які вибухають серед дня над містом, і у людей немає можливості укритися, тому така велика кількість поранених. Мешканці з тяжкими пораненнями відправляються на Дніпро, інші отримують медичну допомогу у лікарні Слов'янська", - пояснив Лях.
- 19 липня окупанти обстріляли Слов'янськ: поранені мирні мешканці
- 21 липня заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Марія Чашка розповіла, що ворог накопичує сили та готується наступати на Слов'янськ
-
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.23
Купівля 37.23Продаж 38.52
-
EUR
Купівля 37.62Продаж 39.03
- Актуальне
- Важливе