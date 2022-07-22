Ворог обстрілює Слов'янськ касетними снарядами, - голова ОВА Лях

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Кожного дня ворог робить спроби просуватися, але успіху не має. Лінія фронту залишається на місці як у напрямку Святогірська, де бої точаться біля Богородичного, так і на інших напрямках", - зазначив голова ОВА.



Вадим Лях зауважив, що за останні дні після обстрілів Слов'янська є поранені, а з початку бойових дій у місті 19 людей загинуло і 76 поранено.



"Жахливо, що ворог використовує касетні снаряди, які вибухають серед дня над містом, і у людей немає можливості укритися, тому така велика кількість поранених. Мешканці з тяжкими пораненнями відправляються на Дніпро, інші отримують медичну допомогу у лікарні Слов'янська", - пояснив Лях.

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