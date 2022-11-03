Ворог підтягнув великі ресурси та посилив обстріли Куп'янського та Вовчанського районів, - боєць "Легіону Свободи" Дебелий
Валентин Дебелий, боєць "Легіону Свободи" з Харківщини, зазначив, що ворожа логістика напряму залежить від точкових ударів українських сил, але не дивлячись на небезпеку, росіяни підтягнули великі ресурси, у тому числі артилерійські засоби
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Останнім часом лінія фронту більш-менш стабілізувалася. Ворог підтягнув свої сили й по всій лінії зіткнення йдуть запеклі бої, інтенсивність яких значно підвищилася. Відчувається, що противник хоче перед настанням зими якомога більше здобути. Однак, це не весна 2022 року і ці всі атаки відбиваються, а росіяни витрачають значну кількість боєкомплекту, не отримуючи територіальних здобутків. На Сватівському напрямку зараз тривають тяжкі бої, а саме у районі населених пунктів Макіївка та Нововодяне. Десь наші бійці відступили, а десь просунулися вперед, тобто ситуація складна, але стабільна щодо утримання позицій", - прокоментував боєць "Легіону Свободи".
Валентин Дебелий зауважив, що ворожа логістика напряму залежить від точкових ударів українських сил, але не дивлячись на небезпеку, росіяни підтягнули великі ресурси, у тому числі артилерійські засоби.
"Ми з бійцями "Легіону Свободи" спостерігаємо як за останній тиждень у рази збільшилася кількість обстрілів. Постійно зазнає ударів Куп'янський район, не тільки по військових позиціях, а і по цивільних районах. Так само Вовчанськ теж є тим містом, де ворог застосовує різни сили для ураження", - повідомив Дебелий.
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