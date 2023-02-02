Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник не залишає спроб штурмувати Куп'янськ та Лиманський напрямок. У напрямку міста Куп'янськ противник зосередив до трьох дивізій, у тому числі повітряно-десантні війська та танкову дивізію. Також ворог сконцентрував зенітні, розвідувальні підрозділи та вагнерівців", - зауважив Небір.

За його словами, схожа ситуація й на Лиманському напрямку.

"Там ще більше зосереджено ворожих сил й техніки. Противник планує головний удар на Куп'янськ, з подальшим виходом на місто Харків", - наголосив Небір.

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Російські війська активно ведуть розвідку й на окремих напрямках готуються до наступу. Також вони не полишають спроб наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

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