Ворог планує головний удар на Куп'янському напрямку з виходом на Харків, - офіцер ЗСУ Небір
Офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Небір зазначив, що на Куп'янському напрямку противник зосередив до трьох дивізій
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник не залишає спроб штурмувати Куп'янськ та Лиманський напрямок. У напрямку міста Куп'янськ противник зосередив до трьох дивізій, у тому числі повітряно-десантні війська та танкову дивізію. Також ворог сконцентрував зенітні, розвідувальні підрозділи та вагнерівців", - зауважив Небір.
За його словами, схожа ситуація й на Лиманському напрямку.
"Там ще більше зосереджено ворожих сил й техніки. Противник планує головний удар на Куп'янськ, з подальшим виходом на місто Харків", - наголосив Небір.
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