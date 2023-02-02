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Головна війна з Росією РФ готується до наступу на окремих напрямках, а на Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, - Генштаб

РФ готується до наступу на окремих напрямках, а на Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, - Генштаб

2 лютого, 2023 четвер
07:21
війна з Росією окупанти орки

Російські війська активно ведуть розвідку й на окремих напрямках готуються до наступу. Також вони не полишають спроб наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Про це у ранковому зведенні 2 лютого передає Генштаб ЗСУ.

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Попри великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.

Росія завдала 6 ракетних та 4 авіаційних ударів по Україні минулої доби

Загалом протягом 1 лютого противник завдав 6 ракетних, 4 з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. 

Також ворог здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

ЗСУ відбили атаки росіян в районах 14 населених пунктів та уразили 3 райони ворожого скупчення 

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Працівникам транспортних підприємств Горлівки погрожують звільненням у разі відсутності російського паспорта

Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорта громадянина Російської Федерації є неможливим. 

Тож працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти.

На Луганщині в 300 окупантів закінчились контракти, але демобілізуватися неможливо

У одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 09 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це, близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. 

До того ж вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію.

  • Раніше Генштаб розповідав, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни змушують віддавати українських дітей від 6 років на "патріотичне виховання", погрожуючи позбавленням батьківських прав.

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