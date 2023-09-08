"Ворог планує комбіновані ракетно-дронові атаки": Юсов прокоментував загрозу обстрілів України восени-взимку
У Головному управлінні розвідки прокоментували загрозу російських обстрілів восени та взимку: ворог планує атакувати Україну ракетами та безпілотниками
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у медіацентрі Укрінформ, повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.
"Окупаційна армія і штаб - це не лише Суровікін. Енергетики й ті фахівці, які причетні до цих злочинів, будуть зараз залучені до розробки подібних сценаріїв (обстрілів інфраструктури, - ред.). Воєнно-політичне керівництво держави-агресора й ті нові керівники, які будуть на посадах, цілком будуть відповідати за це", - заявив Юсов.
За його словами, загроза російських ракетних обстрілів України восени та взимку існує. За інформацію розвідки, Росія продовжить комбіновані атаки: для обстрілів одночасно використовуватимуть ракетне озброєння і безпілотні літальні апарати.
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