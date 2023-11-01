Ворог став хитрішим: майор НГУ з Бахмутського напрямку
Майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний зазначив, що біля Бахмуту противник проводить "м'ясні штурми"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку противник здійснює "м'ясні штурми", але українські захисники стійко тримають оборону. ЗСУ не відступають ні на метр та йдуть вперед. Противник став хитрішим і завзятішим. Військово-промисловий комплекс ворога зріс у рази. Росіяни перетворюють законсервовані танки на справну техніку й відправляють на фронт, що значно ускладнює Силам оборони проведення штурмових дій", - наголосив Нагорний.
За словами майора НГУ, на Бахмутському напрямку темпи наступу ворога на позиції ЗСУ збільшуються.
"Будемо тримати свої позиції до перемоги, поки не вийдемо на кордони України 1991 року. На Бахмутському напрямку ситуація контрольована, але противник вдається до контрнаступальних дій", - додав Нагорний.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що Сили оборони мають успіхи під Бахмутом та Роботине та тримають оборону під Авдіївкою, де армія РФ проводить малоефективні "м'ясні" штурми.
- Російські окупанти намагаються оточили Авдіївку Донецької області та застосовують для цього авіацію. Натомість Сили оборони завдають ворогу значних втрат: 680 бойовиків за добу.
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