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Ворог у лісосмугах обладнав оборонні позиції: військовий про ситуацію навколо Бахмута

10 листопада, 2023 п'ятниця
09:43
Війна з Росією Карта. Бахмут_0711

Пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег КалашнІков зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається відбити втрачені позиції

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог постійно контратакує, намагаючись покращити своє становище. Минулої доби відбулося 10 атак з боку ворога. Противник намагається контратакувати на півночі - це напрямок Богданівки, Берхівки. Також на півдні окупанти не полишають спроб відбити Кліщіївку й Андріївку. Тривають бойові дії в напрямку Зеленопілля й Курдюмівки", - зауважив КалашнІков.

За словами пресофіцера 26-тої артбригади, біля Бахмута ворог застосовує артилерію та авіацію, намагаючись завдати вогневого ураження по позиціях ЗСУ.

"Сили оборони перейшли вже за залізницю. Значна ділянка перебуває під нашим контролем. На тій стороні є лісосмуги, де ворог обладнав оборонні позиції й зробив вогневі точки. Загарбники зробили оборонний рубіж у районі траси 0513, яка йде на Горлівку. Саме там спостерігаються ротні й взводні опорні пункти противника", - додав КалашнІков.

  • Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби терористи вели штурмові дії у трьох населених пунктах. Натомість ЗСУ ліквідували 800 росіян.
  • Аналітики ISW зазначають, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.
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