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Ворог вчиняє медичний терор мешканцям окупованих територій на Запоріжжі, - мер Федоров

27 грудня, 2022 вiвторок
11:40
війна з Росією окупанти орки

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що без медичного забезпечення залишилися мешканці окупованих територій Запорізької області

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На окупованих територіях Запорізької області може розпочатися масштабна комендантська година, тому що окупанти бояться кожного мешканця тимчасово окупованої території. Вони бачать, що мешканці чинять спротив і всім відомо місцеперебування російських військових на окупованих територіях. І це один з багатьох елементів терору, які росіяни чинять на нашій землі. Основний терор - це медичний терор. Люди з хронічними захворюваннями не мають можливості виїжджати на лікування та обстеження у Запорізькі лікарні", - зазначив Федоров.

За словами міського голови Мелітополя, вже третій тиждень мешканці окупованих територій не мають можливості виїхати до Запоріжжя, тому що росіяни повністю перекрили перетин лінії бойових дій.

"Для отримання медичної допомоги мешканці вимушені їхати до тимчасово окупованого Криму.  Але там обслуговують лише тих, хто має медичне страхування, або паспорт РФ для оформлення цієї медичної страховки. В усіх інших випадках лікування коштує занадто дорого і наші мешканці не можуть собі цього дозволити. Без медичного забезпечення залишилися мешканці окупованих територій", - додав Федоров. 

  • Військові РФ не випускають мешканців тимчасово окупованих територій уже протягом 10 днів, росіяни наказували кидати машини та йти до Запоріжжя пішки
  • Загарбники також намагаються зібрати понад 1,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій України, аби вивезти їх до Росії нібито на новорічні свята.
  • Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти використовують Мелітополь як логістичний хаб

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