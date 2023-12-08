Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог атакує Україну різними засобами ураження. Ракетні атаки, які відбувалися минулого року та влітку, продовжилися зараз. Ворог за кілька місяців відновив свій ракетний потенціал. Тобто деякий час у нас не було таких великих обстрілів саме крилатими ракетами. ГУР підраховував скільки росіянам вдається відновлювати ракет щомісяця, і скільки вони витрачали щомісяця. За осінні місяці ворог відновив свій потенціал саме крилатих ракет", - наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил також додав, що противник б'є по об'єктах інфраструктури високоточною далекобійною зброєю.

"Нагадаю, якими крилатими ракетами б'є ворог, - це ракети типу "калібр", Х-101, Х-555, а також "Іскандер-К". Балістичними ракетами "Іскандер-М", аеробалістичними ракетами "Кинджал". Ці ракети є високоточною далекобійною зброєю. Також ворог завдає ударів по Україні ракетами С-300, КАБами та ракетами типу Х-59, Х-31", - пояснив Ігнат.