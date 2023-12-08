Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що противник б'є по об'єктах інфраструктури України високоточною далекобійною зброєю
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог атакує Україну різними засобами ураження. Ракетні атаки, які відбувалися минулого року та влітку, продовжилися зараз. Ворог за кілька місяців відновив свій ракетний потенціал. Тобто деякий час у нас не було таких великих обстрілів саме крилатими ракетами. ГУР підраховував скільки росіянам вдається відновлювати ракет щомісяця, і скільки вони витрачали щомісяця. За осінні місяці ворог відновив свій потенціал саме крилатих ракет", - наголосив Ігнат.
Речник командування Повітряних сил також додав, що противник б'є по об'єктах інфраструктури високоточною далекобійною зброєю.
"Нагадаю, якими крилатими ракетами б'є ворог, - це ракети типу "калібр", Х-101, Х-555, а також "Іскандер-К". Балістичними ракетами "Іскандер-М", аеробалістичними ракетами "Кинджал". Ці ракети є високоточною далекобійною зброєю. Також ворог завдає ударів по Україні ракетами С-300, КАБами та ракетами типу Х-59, Х-31", - пояснив Ігнат.
- Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухались через Харківщину та Дніпропетровщину у район Києва.
- Вранці 8 грудня, під час ракетної атаки російської армії по Україні, було запущено 19 ракет Х-101 і Х-555, з яких 14 збила ППО.
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