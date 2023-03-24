Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби рашисти здійснили 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "градів".

У четвер армія РФ чотири рази гатила по місту Херсон, 12 ворожих снарядів поцілили у житлові квартали. Унаслідок обстрілів пошкоджені медичний заклад, приватні й багатоквартирні будинки.

Повідомляється, що один мирний житель загинув.

Також учора з деокупованої території Херсонської області евакуювали 87 людей.