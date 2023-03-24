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Ворог за добу випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "градів" по Херсонщині

24 березня, 2023 п'ятниця
07:47
війна з Росією на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині

За добу, 23 березня, російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області, унаслідок обстрілів одна людина загинула

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби рашисти здійснили 74 обстріли, випустивши 423 снаряди з важкої артилерії та "градів".

У четвер армія РФ чотири рази гатила по місту Херсон, 12 ворожих снарядів поцілили у житлові квартали. Унаслідок обстрілів пошкоджені медичний заклад, приватні й багатоквартирні будинки.

Повідомляється, що один мирний житель загинув.

Також учора з деокупованої території Херсонської області евакуювали 87 людей.

  • Упродовж 22 березня російська армія гатила по Херсонщині 319 снарядами, під вогнем опинилися приватні й багатоквартирні будинки: є загиблий та двоє поранених.
  • У ніч на 23 березня російська армія атакувала центральну частину Херсона, загарбники влучили в лікарню та будинки, згоріла автівка. 
  • Удень 23 березня російські війська обстріляли місто Берислав Херсонської області. Унаслідок цього частково зруйнована адмінбудівля та пошкоджені музей і парк. 
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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