Ворог запустив "шахеди": близько опівночі можлива тривога на півдні України

Про це попереджає у телеграм пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з південного напрямку. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі. У разі загрози ударних БпЛА повідомимо додатково!", - йдеться у дописі.

Військові закликають слідкуйте за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!