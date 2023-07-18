Ворог запустив "шахеди": близько опівночі можлива тривога на півдні України
Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку і близько опівночі можлива тривога в Україні
Про це попереджає у телеграм пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з південного напрямку. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі. У разі загрози ударних БпЛА повідомимо додатково!", - йдеться у дописі.
Військові закликають слідкуйте за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!
- Нагадаємо, у результаті атаки у ніч на 18 липня сили ППО збили над Одещиною, Миколаївщиною, Донеччиною, Харківщиною та Дніпропетровщиною 31 "шахед" та знищили 6 "калібрів".
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