Ворог завдав авіаційного удару по двох містах Запорізької області
У вівторок, 11 квітня, російська армія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю та Оріхову Запорізької області
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що ударів завдали російські літаки Су-35. Водночас голова Запорізької ОВА Юрій Малишко зазначив, що по цивільних центрах міст випустили дві керовані ракети.
Також Малишко додав, що ворог обстрілював з артилерії Степногірськ. Постраждалих немає.
"Ворог обов'язково відповість за всі скоєні злочини на запорізькій землі!" - наголосив він.
- 11 квітня до Запорізької області прибула жива сила ворога: до Кирилівки заїхали вагнерівці, а у Мелітополі окупантів заселили у гуртожиток
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