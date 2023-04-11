Ворог завдав авіаційного удару по двох містах Запорізької області

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що ударів завдали російські літаки Су-35. Водночас голова Запорізької ОВА Юрій Малишко зазначив, що по цивільних центрах міст випустили дві керовані ракети.

Також Малишко додав, що ворог обстрілював з артилерії Степногірськ. Постраждалих немає.

"Ворог обов'язково відповість за всі скоєні злочини на запорізькій землі!" - наголосив він.