Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Зазначається, що Росія має не так багато придатних до використання літаків, які можуть завдавати ударів по території України та що їх кількість надалі зменшується. Своєю чергою Данілов заявив, що як би далеко ворог не ховав свої літаки, це йому не допоможе.

"На сьогоднішній день ворог почав літаки ховати, він розуміє, що ми можемо діставати їх навіть на тих територіях, де вони не очікували. Вони аж у Приморський край перегнали свої літаки, але повірте, за необхідності й у Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно, аби ворог мав клопіт", - коментує Данілов.

На аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців.

Росіяни після вибухів у ніч на 26 грудня передислокували частину авіації з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ, однак летовище все ще залишається робочим.

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