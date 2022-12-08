Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.

Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Улиця, Чернацьке і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження ворогом районів Греківки, Макіївки і Площанки Луганської області та Тернів, Діброви і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському та Авдїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них - Золота Балка, Качкарівка, Львове, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білогрудий та міста Херсон і Миколаїв.

Станом на ранок 8 грудня відомо, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині. У Запорізької області окупанти планують поповнити втрати, тож видають повістки чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату, зокрема в Мелітополі.

А в окупованій Ясинуватій під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції, втекли близько 20 осіб, раніше увʼязнених.

Своєю чергою протягом 7 грудня українські воїни уразили 2 склади з боєприпасами, 6 пунктів управління й 22 райони зосередження особового складу ворога.

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