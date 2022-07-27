"Ворскла" програла АІКу та вилетіла з Ліги конференцій
У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" програла шведському АІКу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь АІК - "Ворскла" в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проходив у Швеції на стадіоні "Френдз Арена". Зустріч закінчилась з рахунком 2:0 на користь шведів, тоді як тиждень тому полтавці виграли з рахунком 3:2.
Рахунок у зустрічі відкрив 19-річний Джо Мендес, який забив наприкінці першого тайму та вразив ворота "Ворскли".
За 90 хвилин гравці полтавського клубу не забили, то ж за сумою двох матчів була нічия, і командам довелось грати овертайм.
На 107-й хвилині арбітр помилково зарахував гол Акселя Бйорнстрема. Під час кутового Дмитро Різник відбив удар перед лінією воріт, але суддя вирішив, що м'яч був забитий.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 2-й раунд
27 липня
АІК (Швеція) - "Ворскла" (Україна) 2:0 ( 2:3 - перший матч)
Голи: Мендес, 45+3, Бйорнстрем, 107
"Ворскла": Різник, Пердута, Яворський, Зайков (Челядін, 30), Бацула, Козиренко, Пуцлін, Олійник (Кулаковський, 95), Венсан Тілль (Рангель, 74), Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).
- Першу гру полтавська "Ворскла" виграла з рахунком 3:2.
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