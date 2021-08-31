"Ворскла" домовилась про трансфер футболіста, який вибив клуб з єврокубків
Нападник фінського КуПСа Лукас Ранжел став гравцем полтавської "Ворскли"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Лукас Ранжел підписав з "Ворсклою" контракт, який розрахований до червня 2023 року.
"26-річний бразилець дотерміново припинив свої стосунки з клубом із Куопіо та незабаром знову приїде до Полтави, де вже був наприкінці липня", - йдеться у заяві "Ворскли".
У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" програла фінському КуПСу, за який і виступав Ранжел. Основний час матчу-відповіді закінчився з рахунком 2:2, а в овертаймі фіни зуміли забити, коли українці залишились у меншості.
- 29 липня "Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.51Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе