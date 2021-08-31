"Ворскла" домовилась про трансфер футболіста, який вибив клуб з єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".



Лукас Ранжел підписав з "Ворсклою" контракт, який розрахований до червня 2023 року.



"26-річний бразилець дотерміново припинив свої стосунки з клубом із Куопіо та незабаром знову приїде до Полтави, де вже був наприкінці липня", - йдеться у заяві "Ворскли".



У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій полтавська "Ворскла" програла фінському КуПСу, за який і виступав Ранжел. Основний час матчу-відповіді закінчився з рахунком 2:2, а в овертаймі фіни зуміли забити, коли українці залишились у меншості.

29 липня "Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb