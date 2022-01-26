"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста збірної Північної Македонії
Полтавська "Ворскла" домовилась про підписання контракту із захисником збірної Північної Македонії Джоко Зайковим
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Захисник збірної Північної Македонії Джоко Зайков підписав із полтавським клубом контракт на два з половиною роки.
"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюся, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить", – сказав Зайков.
Transfermarkt оцінює 26-річного Зайова у 450 тисяч євро. Центрбек встиг пограти на батьківщині за "Работнічкі", також захищав кольори французького "Ренна" та бельгійського "Шарлеруа".
Останнім клубом Зайкова був "Левськи". У цьому сезоні він провів 9 матчів у чемпіонаті Болгарії, в яких забив 1 гол.
На рахунку футболіста 15 матчів у складі збірної Північної Македонії.
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