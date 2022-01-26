Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Ворскла" оголосила про трансфер футболіста збірної Північної Македонії

"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста збірної Північної Македонії

26 січня, 2022 середа
21:51
Спорт Джоко Зайков

Полтавська "Ворскла" домовилась про підписання контракту із захисником збірної Північної Македонії Джоко Зайковим

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Захисник збірної Північної Македонії Джоко Зайков підписав із полтавським клубом контракт на два з половиною роки.

"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюся, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить", – сказав Зайков.

Transfermarkt оцінює 26-річного Зайова у 450 тисяч євро. Центрбек встиг пограти на батьківщині за "Работнічкі", також захищав кольори французького "Ренна" та бельгійського "Шарлеруа".

Останнім клубом Зайкова був "Левськи". У цьому сезоні він провів 9 матчів у чемпіонаті Болгарії, в яких забив 1 гол. 

На рахунку футболіста 15 матчів у складі збірної Північної Македонії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
трансфери
Ворскла
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
Василь Бурба
25 січня, 2022 вiвторок
"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців
Олександр Усик та Дмитро Сосновський (ліворуч)
25 січня, 2022 вiвторок
Екстренер Ломаченка та Усика порадив спортсменам, які роблять спільні фото з росіянами, відправлятися на передову
НАТО
24 січня, 2022 понедiлок
У МЗС Німеччини закликали Захід "не змішувати НАТО з Україною", реагуючи на агресію РФ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.65
    Купівля 28.65
    Продаж 28.96
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 32.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 січня
22:27
Ведат Мурікі, "Лаціо"
Італійський топ-клуб позбувся одного з найпровальніших футболістів у своїй історії
22:13
Андрій Єрмак
"Перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року": Єрмак повідомив, що радники лідерів "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке
21:59
збірна України, Олександр Зінченко
Визначились плани збірної України в разі поразки Шотландії у відборі на ЧС-2022, - ЗМІ
21:50
Ексклюзив
Володимир Горбач
"Бояться, що від їхньої зброї будуть гинути солдати РФ": Німеччина хоче заховати свою позицію про ненадання озброєння Україні за рішенням НАТО, - політаналітик
21:33
Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ щодо Донбасу, - ОБСЄ
21:32
Маріуш Левандовські
Ексфутболіст "Шахтаря" може увійти у штаб Шевченка в збірній Польщі
21:22
"Не викликає наших заперечень": у МЗС України відреагували на передачу РФ відповіді США щодо "гарантій безпеки"
21:12
"Фантомні патрулі"
За перший день роботи "фантомні патрулі" зафіксували 990 порушень ПДР
20:58
Ерлінг Холанд
Холанд і компанія: визначились трансферні цілі "Барселони" на наступне літо
20:47
Павло Розенко
"Це фейк": інформацію про можливі прямі перемовини з терористами "Л/ДНР" запустив Офіс президента, - Розенко
20:41
Ексклюзив
Львівський авіаційно-ремонтний завод
Будемо вдосконалювати Міг-29, – директор оборонного заводу
20:38
Єнс Столтенберг
Росія має відмовитися від агресивних дій і відвести війська від України, - Столтенберг на терміновому брифінгу
20:20
Ексклюзив
Олег Попенко
 Україна в лютому може зіштовхнутися з дефіцитом газу, – експерт
20:02
Ентоні Блінкен
Блінкен: США передали Росії відповідь по "гарантіях безпеки", її не будуть оприлюднювати
19:59
Лассана Файє
Клуб УПЛ оголосив про трансфер ексфутболіста збірної Нідерландів
19:53
Росія заявила, що отримала від США відповідь щодо "гарантій безпеки"
19:44
Прем'єр Іспанії попередив Росію про серйозні наслідки для економіки у разі нового нападу на Україну
19:35
львівський аеропорт
Названо кращі аеропорти України за кількістю польотів
19:22
ЄС мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України, - єврокомісар Варгеї
19:16
Ексклюзив
Інна Совсун
"Фінального рішення ще немає": нардепка Совсун спрогнозувала, що більшість шкіл України відправлять на карантин з 31 січня
19:10
ПАРЄ
ПАРЄ ратифікувала повноваження делегації РФ в Асамблеї, їх оскаржувала Україна та ще п'ять держав
18:58
Денис Шмигаль
Прем'єр Шмигаль: Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 63%
18:56
Держдума РФ
Протитанкові снаряди, міни, та ПЗРК: в російській Держдумі сказали, яку зброю можуть відправити в ОРДЛО
18:48
Артем Довбик
Напевно, пів Європи хоче купити Довбика, але в нього ціна висока, - тренер "Дніпра-1"
18:46
Довженко-Центр
Уряд передав Довженко-Центр в управління Держкіно
18:37
Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських снарядів
18:32
Європарламент
Загроза вторгнення РФ: Європарламент направить в Україну делегацію, яка збиратиме інформацію про кризу на кордоні
18:25
МВФ
МВФ не виділить ні копійки Україні після обману завершити конкурс з обрання голови САП до осені 2021 року, - Шабунін
18:12
Ексклюзив
Верховна Рада
Рада може піти на карантин через відсутність голосів на підтримку законопроєктів та військову загрозу з боку РФ, - екснардепка Заружко
18:09
посольство США
"Безпекова ситуація непередбачувана": посольство США закликало американців виїхати з України через можливе нове вторгнення РФ
18:06
Роберт Габек
Рішення про постачання зброї Україні має прийматися в рамках НАТО, - віцеканцлер Німеччини
18:05
Юрій Вернидуб
Тренер-герой ЛЧ Вернидуб розповів, кого з українських футболістів запросив би в молдовський "Шериф"
17:56
Kалуш-Паш
Фіналістів нацвідбору на Євробачення-2022 звинуватили у плагіаті
17:56
газ
Австралія може збільшити експорт газу до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки
17:49
ЗСУ
Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківщини стабільна, - ОДА
17:47
Тисяча гривень
Дзвонять під виглядом працівників банків: українців попередили про злочинну схему з тисячею за вакцинацію
17:42
Дмитро Підручний
Збірна України з біатлону вирушила на Олімпіаду-2022
17:37
ЗСУ
"Агресія РФ проти України триває": жителів Херсонщини просять не розповсюджувати фото техніки ЗСУ
17:36
Венді Шерман
Вашингтон бачить ознаки того, що Москва вдасться до військових дій в Україні до середини лютого, - заступниця держсекретаря США
17:24
Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV