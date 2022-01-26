"Ворскла" оголосила про трансфер футболіста збірної Північної Македонії

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".



Захисник збірної Північної Македонії Джоко Зайков підписав із полтавським клубом контракт на два з половиною роки.



"Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюся, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить", – сказав Зайков.



Transfermarkt оцінює 26-річного Зайова у 450 тисяч євро. Центрбек встиг пограти на батьківщині за "Работнічкі", також захищав кольори французького "Ренна" та бельгійського "Шарлеруа".



Останнім клубом Зайкова був "Левськи". У цьому сезоні він провів 9 матчів у чемпіонаті Болгарії, в яких забив 1 гол.



На рахунку футболіста 15 матчів у складі збірної Північної Македонії.

25 січня львівський "Рух" оголосив про підписання французького півзахисника Фредді Плюмана.

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