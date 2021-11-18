"Ворскла" влаштувала масштабну акцію для вакцинованих фанатів, дарують 5 тис. квитків на матч УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт Полтавської обласної держадміністрації.



Отримати безкоштовні квитки на матч 15-го туру УПЛ "Ворскла" - "Маріуполь" можуть всі охочі, які щепилися як першою, так і другою дозами, в громадах Миргородського та Полтавського районів.



Загалом, "Ворскла" виділила 5 тис. квитків для таких уболівальників. Матч пройде 21 листопада на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського. Початок о 17:00



Вхід на стадіон для глядачів буде можливим за наявності негативного ПЛР-тесту, сертифіката про 1 щеплення чи повну вакцинацію від COVID-19 або довідки про нещодавно перенесену хворобу.

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