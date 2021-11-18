"Ворскла" влаштувала масштабну акцію для вакцинованих фанатів, дарують 5 тис. квитків на матч УПЛ
Полтавська "Ворскла" виділила 5 тис. квитків на матч проти "Маріуполя" для вакцинованих від коронавірусу фанатів
Про це повідомляє офіційний сайт Полтавської обласної держадміністрації.
Отримати безкоштовні квитки на матч 15-го туру УПЛ "Ворскла" - "Маріуполь" можуть всі охочі, які щепилися як першою, так і другою дозами, в громадах Миргородського та Полтавського районів.
Загалом, "Ворскла" виділила 5 тис. квитків для таких уболівальників. Матч пройде 21 листопада на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського. Початок о 17:00
Вхід на стадіон для глядачів буде можливим за наявності негативного ПЛР-тесту, сертифіката про 1 щеплення чи повну вакцинацію від COVID-19 або довідки про нещодавно перенесену хворобу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
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