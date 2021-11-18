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"Ворскла" влаштувала масштабну акцію для вакцинованих фанатів, дарують 5 тис. квитків на матч УПЛ

18 листопада, 2021 четвер
19:11
Спорт футболісти Рух-Ворскла

Полтавська "Ворскла" виділила 5 тис. квитків на матч проти "Маріуполя" для вакцинованих від коронавірусу фанатів

Про це повідомляє офіційний сайт Полтавської обласної держадміністрації.

Отримати безкоштовні квитки на матч 15-го туру УПЛ "Ворскла" - "Маріуполь" можуть всі охочі, які щепилися як першою, так і другою дозами, в громадах Миргородського та Полтавського районів.

Загалом, "Ворскла" виділила 5 тис. квитків для таких уболівальників. Матч пройде 21 листопада на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського. Початок о 17:00

Вхід на стадіон для глядачів буде можливим за наявності негативного ПЛР-тесту, сертифіката про 1 щеплення чи повну вакцинацію від COVID-19 або довідки про нещодавно перенесену хворобу.

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