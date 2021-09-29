Восени до армії планують призвати понад 13 тис. людей

Про це АрміяInform розповів начальник відділу призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко.

"Осінній призов відповідно до указу президента проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, останнє у цьому призові відбудеться 21 грудня. Розпорядження Кабінету Міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проєктом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною - 6500 чоловік", - зазначив офіцер.

За його словами, найбільше планують призвати людей у Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 особи.

"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив Качаненко.

Він зауважив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

"Якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено - у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом, — додав Качаненко.



