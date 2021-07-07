Восени тарифи на комуналку збільшаться, а разом з ними і неплатежі, — нардепка Клименко
Прогнози свідчать, що восени зростуть тарифи за комунальні послуги, зменшиться обсяг субсидій, відповідно, буде більше неплатежів
Таку думку озвучила Юлія Клименко, нардепка від "Голосу", в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.
“Прогнози невтішні. Я думаю, що на осінь ціни значно зростуть. І уряд зараз нічого не робить, щоб збалансувати і скомпенсувати. Субсидії зменшуються. І результат буде такий, що до осені ціни виростуть, і ми знову отримаємо величезну кількість неплатежів. Зараз було близько 80 млрд неплатежів. Тобто борги зростають. І це призведе до колапсу підприємств, які постачають ці послуги”, — сказала Климленко.
Вона критично оцінила роботу влади щодо забезпечення умов для зниження тарифів.
“У команди Зеленського було не менше двох років для того, щоб відкрити ринок газу і зробити його конкурентним; зробити інвестиції в український видобуток. Український видобуток падає від року до року. Для того, щоб збільшувався видобуток українського газу, туди треба інвестувати гроші і контролювати їх”, — зауважила народна депутатка.
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