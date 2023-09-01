Воював проти України: у Чехії засудили снайпера до 21 року в'язниці

Про це повідомляє видання "Чеські новини".

Зазначається, що чоловік вбив щонайменше чотирьох українських військовослужбовців. Прокурор просив для нього 25 років ув'язненні, проте захисник оскаржив вирок, зазначивши, що він, ймовірно, вже загинув.

Суд розглядав цю справу вже втретє. Снайпера знову визнали винним у теракті та участі в терористичному угрупованні. Під час попередніх засідань його засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вирок базувався на словах самого Полака у Facebook. Тільки зараз обвинувачення були підкріплені висновком військової експертизи.

За словами державного представника Марко Бодлака, засуджений у грудні 2016 року виїхав з Праги на територію так званої ДНР. Він був озброєний і відразу почав виконувати бойові завдання. Він також брав активну участь у боях проти українських урядових підрозділів у лавах так званої Республіканської гвардії. Спочатку працював снайпером, згодом старшиною взводу.

"Поляк був дуже активним у Facebook – він часто ділився фотографіями та своїми думками у своєму публічному профілі, який доступний і сьогодні. Але він мовчить з квітня минулого року, коли опублікував фото танка на заправці в Донецьку", - йдеться у повідомленні.

Саме через те, що снайпер довго не публікував дописи у соціальні мережі, адвокат подумав, що його вже немає в живих. Проте суддя дізнався, що на початку літа Поляк продовжував воювати проти України.

Якщо чоловік повернеться до Чехії, то він зможе вимагати нового розгляду своєї справи. У таких випадках первинний вирок автоматично скасовується, і суд призначає новий основний розгляд, у якому він не може покарати його суворіше, ніж спочатку.