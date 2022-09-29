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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Воював у Чечні, Грузії, Сирії та Лівії: Біля Бахмута ліквідували командира "вагнерівців", - InformNapalm

Воював у Чечні, Грузії, Сирії та Лівії: Біля Бахмута ліквідували командира "вагнерівців", - InformNapalm

29 вересня, 2022 четвер
16:48
війна з Росією командир ПВК "Вагнер" Олексій Нагін

В Україні ліквідовано командира Приватної військової компанії "Вагнер" 41-річного Олексія Нагіна

Про це повідомляє волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm.

За інформацією спільноти, 20 вересня біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнера" Олексія Нагіна, на прізвисько "Терек".

Нагін був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.

За свої "заслуги" був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК "Вагнера", медалями "За відвагу" та "За захист Криму". Також Нагін "відзначений" звання героя Росії, "ДНР" та "ЛНР".

  • Російський бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником Володимира Путіна, визнав, що він створив приватну військову компанію і вона брала активну участь у боях в "Л/ДНР".

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