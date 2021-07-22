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Воював за терористів "Л/ДНР": в Чехії суд вп'ятеро збільшив термін ув'язнення для громадянина Білорусі

22 липня, 2021 четвер
18:21

Апеляційний сенат Вищого суду в Празі переглянув вирок білорусу Олексію Фадєєву та змінив вирок з 4,5 до 21 років ув'язнення

Про це розповідає "Радіо Свобода".

Після того, як у 2020 році суд Праги присудив 4,5 роки ув'язнення білорусу Олексію Фадєєву, який воював у лавах терористів проти України та на момент суду легально проживав у Чехії, йогозахист заявив, що оскаржить вирок.

22 липня апеляція постановила, що суд першої інстанції (Празький міський суд)  виносячи 2020 року первісний вирок, недостатньо точно визначив провину Фадєєва, засудивши його тільки за "участь в організованому злочинному угрупованні", але не знайшовши підстав засудити його і за "терористичний напад".

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Апеляційний суд додав  це обвинувачення, а ще визначив Фадєєву виняткове покарання: через його участь в організованих злочинних угрупованнях верхня межа терміну була підвищена на третину.

Таким чином, Олексій Фадєєв засуджений до 21 року позбавлення волі. Також йому присуджене вислання з Чехії на необмежений термін (первісний вирок, крім 4,5 років ув’язнення, присудив йому також вислання на 4 роки).

Вирок після рішення апеляційної інстанції набув чинності. Втім, захист білоруса може його осраржити у Верховному суді Чехії.

Чехія
тероризм
війна з Росією
ОРДЛО
ЛДНР
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