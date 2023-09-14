Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити

Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити

14 вересня, 2023 четвер
09:00
Суспільство Воздвиження Хреста Господнього

Це свято здавна символізує перехід від осені до зими. В цей день вшановують хрест як символ спасіння

Коли Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч за новим календарем

З 1 вересня 2023 року УГКЦ та ПЦУ офіційно перейшли на новоюліанський календар. Отже, Воздвиження Хреста Господнього цього року ми святкуємо 14 вересня.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Свято присвячене віднайденню у IV столітті хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, та поверненню цього хреста у VII столітті з Персії до Єрусалиму.

Хрест було віднайдений святою Оленою, матір’ю імператора Костянтина Великого. Олена збудувала храм Воскресіння Господнього на місці розп’яття Христа і посвятила його. Наступного дня в храмі було піднято цей хрест.

У 614 році перський цар Хозрой захопив Єрусалим і забрав хрест.  В 628 році візантійський імператор Іраклій переміг персів та повернув хрест до Єрусалима.

Воздвиження Хреста Господнього

Фото: gettyimages

 

Що можна робити на свято Воздвиження Хреста Господнього

  • відвідати храм, де проводилася всеношна
  • очищати оселю свічками
  • малювати на дверях крейдою хрести
  • треба молитися
  • треба робити добрі справи

Що не можна робити цього дня

  • не можна було починати нові справи
  • не можна вирушати в далеку дорогу
  • заборонено лаятись і сваритися
  • дітям не можна гуляти в лісі та біля водойм
  • не можна їсти яйця, м’ясо і молочні продукти
  • не рекомендується робити будь-які справи, які можуть викликати гордощі або заздрощі.

Новини
ПЦУ
Читайте також:
Італія - Україна
13 вересня, 2023 середа
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
13 вересня, 2023 середа
Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти РФ
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
14 вересня
10:18
СБУ
Працювала на депутата Держдуми РФ: СБУ затримала херсонку, яка коригувала ворожі атаки
10:10
ПВК Вагнера
У Білорусі демонтують табір ПВК Вагнера: супутникові знімки
10:03
Ексклюзив
"Ситуація дуже динамічна": у DeepState прокоментували зміни на лінії фронту
10:03
OPINION
Зоя Казанжи
Без виборів, і, бажано, через Дію, влада має йти до в'язниці
09:53
фейк
Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ
09:48
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ вночі обстріляла артилерією Херсонщину: загинула дитина, 4 поранених
09:32
російський військовий корабель
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні
09:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 вересня: гривня продовжує падати щодо долара та євро
09:22
Оновлено
землетрус в Марокко
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Марокко зросла до 2946 людей
09:09
Рівненська АЕС
Британська розвідка розповіла, як Україні вдалося вирватися з російської енергетичної пастки
09:00
PR
Найкасовіша стрічка 2023 року "Барбі" онлайн на SWEET.TV
08:56
перший президент Молдови Мірча Снєгур
Помер перший президент Молдови Мірча Снєгур
08:48
"Це потужний удар по РФ": Гуменюк про повернення "вишок Бойка"
08:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
08:31
На фото: Марка "Міста Героїв. Харківщина"
"Міста Героїв. Харківщина": Укрпошта випустила марки, присвячені найпотужнішій контрнаступальній операції ЗСУ
08:18
Оновлено
розбита російська техніка
Підводний човен, корабель і 620 військових: що втратила Росія за добу війни в Україні
08:10
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників
08:08
OPINION
Сергій Фурса
Вето на закриття е-декларування, або Як всі знов на шару поїли певну субстанцію
07:47
Оновлено
Крим. Євпаторія
У тимчасово окупованій Євпаторії пролунали вибухи: РФ звинуватила Україну в атаці дронів
07:24
Марко Верратті та Кіліан Мбаппе (праворуч)
ПСЖ продав переможця Євро-2020 до клубу з Катару
06:31
Василь Ломаченко
Ломаченку знайшли заміну в бою за вакантний титул WBC
06:19
винищувач F-35
У США схвалили продаж 25 винищувачів F-35 Південній Кореї
05:59
ракетні системи США
Пентагон формує в Києві команду інспекторів для контролю за постачанням зброї
05:44
ракетний удар по Севастополю
В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі
05:34
Модель нового винищувача ВБ, Італії та Японії
Розробка винищувача GCAP: Італія, Японія та Велика Британія розповіли подробиці проєкту
05:02
Кім Чен Ин та Путін
В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР
04:34
Болгарія
Болгарія розмістить на території країни нову військову базу НАТО
04:06
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії забрала життя понад 8 тисяч людей
03:38
Сирія
Ізраїль завдав ударів по Сирії у регіоні, де розташована база Росії, - Reuters
03:10
КНДР
США пригрозили КНДР наслідками через переговори з РФ
02:42
Оновлено
повітряна тривога
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
02:20
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Виклик посла РФ і консультації з НАТО: У Румунії відреагували на нові уламки дронів на території країни
01:52
ракета Storm Shadow
Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
01:42
завершення Синоду єпископів УГКЦ в Римі, 2023
"Душпастирський супровід постраждалих від війни": в Римі завершився Синод єпископів УГКЦ
01:24
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що миротворці РФ провалили свою місію в Нагірному Карабасі
01:00
Оновлено
безпілотник, дрон
У Росії повідомили про низку атак безпілотників у двох областях і звинуватили в них Україну
00:56
вибори днр
РФ закликала Азербайджан до поваги після заяву Баку про невизнання "виборів" на ТОТ України
00:28
Олег Дерипаска
Олігарх Дерипаска пропонує подолати технологічну відсталість РФ за допомогою Азії й Африки
2023, середа
13 вересня
23:55
Яна Зінкевич
Чотири українки увійшли до рейтингу Time100 Next – людей, які змінюють світ
23:43
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV