Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити
Це свято здавна символізує перехід від осені до зими. В цей день вшановують хрест як символ спасіння
Коли Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч за новим календарем
З 1 вересня 2023 року УГКЦ та ПЦУ офіційно перейшли на новоюліанський календар. Отже, Воздвиження Хреста Господнього цього року ми святкуємо 14 вересня.
Історія свята Воздвиження Хреста Господнього
Свято присвячене віднайденню у IV столітті хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, та поверненню цього хреста у VII столітті з Персії до Єрусалиму.
Хрест було віднайдений святою Оленою, матір’ю імператора Костянтина Великого. Олена збудувала храм Воскресіння Господнього на місці розп’яття Христа і посвятила його. Наступного дня в храмі було піднято цей хрест.
У 614 році перський цар Хозрой захопив Єрусалим і забрав хрест. В 628 році візантійський імператор Іраклій переміг персів та повернув хрест до Єрусалима.
Фото: gettyimages
Що можна робити на свято Воздвиження Хреста Господнього
- відвідати храм, де проводилася всеношна
- очищати оселю свічками
- малювати на дверях крейдою хрести
- треба молитися
- треба робити добрі справи
Що не можна робити цього дня
- не можна було починати нові справи
- не можна вирушати в далеку дорогу
- заборонено лаятись і сваритися
- дітям не можна гуляти в лісі та біля водойм
- не можна їсти яйця, м’ясо і молочні продукти
- не рекомендується робити будь-які справи, які можуть викликати гордощі або заздрощі.
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