Воздвиження Хреста Господнього: як виникло свято та чого не можна робити

Коли Воздвиження Хреста Господнього цьогоріч за новим календарем

З 1 вересня 2023 року УГКЦ та ПЦУ офіційно перейшли на новоюліанський календар. Отже, Воздвиження Хреста Господнього цього року ми святкуємо 14 вересня.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Свято присвячене віднайденню у IV столітті хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа, та поверненню цього хреста у VII столітті з Персії до Єрусалиму.

Хрест було віднайдений святою Оленою, матір’ю імператора Костянтина Великого. Олена збудувала храм Воскресіння Господнього на місці розп’яття Христа і посвятила його. Наступного дня в храмі було піднято цей хрест.

У 614 році перський цар Хозрой захопив Єрусалим і забрав хрест. В 628 році візантійський імператор Іраклій переміг персів та повернув хрест до Єрусалима.

Фото: gettyimages

Що можна робити на свято Воздвиження Хреста Господнього

відвідати храм, де проводилася всеношна

очищати оселю свічками

малювати на дверях крейдою хрести

треба молитися

треба робити добрі справи

Що не можна робити цього дня