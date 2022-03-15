Возз'єднайте "Єву Браун" з "фюрером". Активісти у Швейцарії створили петицію про депортацію коханки Путіна

Активісти створили петицію під назвою "Швейцаріє, навіщо ви прихистили пособників путінського режиму??!" на сайті change.org, інформує Еспресо.TV

У ній зазначено, що громадяни Росії, України та Білорусі звертаються до влади Швейцарії з проханням з приводу Кабаєвої. Колишню гімнастку в петиції називають "Євою Браун" (коханка Гітлера), а Путіна - "Фюрером".

"Широкому колу громадськості стало відомо, що зловісна фігура російської політичної та медійної сфери, колишня професійна спортсменка Аліна Кабаєва, яка є особистою улюбленицею божевільного диктатора і військового злочинця Путіна, який влаштував у ці дні напад на Україну, уникає наслідків введених проти Росії санкцій", - вказали активісти.

Автори петиції зазначили, що Швейцарія вперше в сучасній історії порушила свій нейтралітет і приєдналася до санкцій проти Путіна. Однак його коханка далі переховується в цій країні.

"Хочемо нагадати, що пані Аліна Кабаєва не просто звичайна жінка, заплямована зв'язком з російським диктатором, а й злочинниця проти людства.... Аліна Кабаєва підтримує цю війну, описуючи її не як агресивну війну, що суперечить міжнародному праву, а як "спецоперацію", - додали в петиції.

Активісти просять уряд Швейцарії звернути увагу на перебування Кабаєвої в цій країні. Автори петиції наполягають на тому, що коханці Путіна не можна дозволяти жити за межами РФ.

"Просимо бути принциповими у випадку сьогоднішнього злочину проти людяності всіх бенефіціарів путінського режиму! Будь ласка, возз'єднайте "Єву Браун" з її "Фюрером!",- підсумували активісти.

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