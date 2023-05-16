Вперше після очолення Twitter: Маск придбав ще одну компанію
Мільярдер Ілон Маск, вперше після очолення Twitter, придбав стартап для допомоги у підборі персоналу - рекрутингову платформу Laskie
Про це інформує Bloomberg із посиланням на джерело.
Компанія Twitter здійснила своє перше придбання – служба найму технічних талантів Laskie.
Вартість угоди сторони не розкривають, проте вона могла становити "десятки мільйонів доларів".
Рекрутингова платформа Laskie – це перше придбання Twitter, про яке стало відомо після того, як Маск став власником платформи.
Довідково. Стартап Laskie створений у 2021 році у Сан-Франциско. До цього його засновник та гендиректор Кріс Бакке продав інший свій стартап онлайн-біржі вакансій Indeed. Laskie залучив $6 млн у 2021 році.
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