Вперше у світі: в Японії запустили у відкритий продаж літаючий мотоцикл

Про це повідомляє Reuters.



З вівторка, 26 жовтня, японський стартап A.L.I. Technologies, який підтримує футболіст Кейсуке Хонда, продає ховербайки по 77,7 мільйонів ієн ($680 тис.).



Ховербайк являє собою гібрид квадрокоптера і мотоцикла. Він має традиційний двигун і чотири електромотори. Аппапат може перебувати у повітрі близько 40 хвилин і розвивати швидкість до 100 км/год.



При цьому, за словами гендиректора фірми Дайсуке Катано, ховербайк може пересуватися як у повітрі, так і по землі.



"Ми хочемо, щоб насамперед ним скористалися люди, зацікавлені у новій мобільності. Ще одна мета - застосовувати його у рятувальних операціях під час стихійних лих для доступу туди, куди важко дістатися людям", - сказав Катано.



Проєкт підтримали такі гіганти японської індустрії як Mitsubishi, Kyocera та Kawasaki. Демонстраційні польоти провели поблизу гори Фудзі. Проте використання ховербайку на дорогах і у повітряному просторі громадського користування наразі ускладнене через чинні японські правила безпеки.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb