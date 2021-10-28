Вперше у світі: в Японії запустили у відкритий продаж літаючий мотоцикл
В Японії вперше у світі поступив у відкритий продаж літаючий мотоцикл - ховербайк XTurismo Limited Edition
Про це повідомляє Reuters.
З вівторка, 26 жовтня, японський стартап A.L.I. Technologies, який підтримує футболіст Кейсуке Хонда, продає ховербайки по 77,7 мільйонів ієн ($680 тис.).
Ховербайк являє собою гібрид квадрокоптера і мотоцикла. Він має традиційний двигун і чотири електромотори. Аппапат може перебувати у повітрі близько 40 хвилин і розвивати швидкість до 100 км/год.
При цьому, за словами гендиректора фірми Дайсуке Катано, ховербайк може пересуватися як у повітрі, так і по землі.
"Ми хочемо, щоб насамперед ним скористалися люди, зацікавлені у новій мобільності. Ще одна мета - застосовувати його у рятувальних операціях під час стихійних лих для доступу туди, куди важко дістатися людям", - сказав Катано.
Проєкт підтримали такі гіганти японської індустрії як Mitsubishi, Kyocera та Kawasaki. Демонстраційні польоти провели поблизу гори Фудзі. Проте використання ховербайку на дорогах і у повітряному просторі громадського користування наразі ускладнене через чинні японські правила безпеки.
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