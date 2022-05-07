Вперше в історії святкування незалежності Ізраїлю запалила Факел діаспори громадянка України,- директор Сумського єврейського фонду

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".



Вперше в історії святкування дня незалежності Ізраїлю брала участь не громадянка Ізраїлю, ця честь була надана громадянці України з міста Суми, Єлизаветі Шерстюк, яка на початку березня при підтримці співробітників фонду "Хесед-Хаім" вивезла з небезпечного міста близько 200 людей.



"Відомо, що було дуже багато претендентів з діаспор різних країн для виступу на святковій церемонії. Раніше організатори прийняли рішення, що цього року все-таки буде присутній один представник з діаспори на урочистому святі та обрали саме мене тому, що наша громада вивезла багато євреїв з міста Суми" – зазначила Єлизавета Шерстюк.



Директорка фонду зауважила, що в Україні дуже багато людей, євреїв і не євреїв, що допомагають людям виїжджати з міст, які потрапили під обстріли.



"Я вважаю, що я була, як представник всіх тих, хто зараз допомагає людям. І коли мене запитали, якою мовою я буду говорити на церемонії, то я відповіла, що тільки українською" – додала пані Єлизавета.



Пані Шерстюк згадала, як було зворушливо, коли після її промови підходили люди й говорили, що пишаються та підтримують Україну.

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