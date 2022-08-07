Про це повідомило Czech Radio.

Як йдеться у повідомленні, протягом 6 серпня українці не подали жодної заявки для отримання візи тимчасового захисту в Чехії.

"У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям. Це перший подібний випадок із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. У п'ятницю візи отримали 803 біженці, що приблизно на 20 осіб більше ніж тиждень тому", - пише Czech Radio.

Українці, які мають тимчасову візу, можуть перебувати на території Чеської Республіки протягом року.

"Власники тимчасових віз можуть перебувати в Чеській Республіці до року, вони отримують доступ до систем державного медичного страхування, освіти та ринку праці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з даними про приймання учнів до шкіл, у країні наразі проживає менш як 300 тис. громадян України, деякі з них повертаються на батьківщину або їдуть до інших країн.

Czech Radio зазначило, що Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки опублікувало інформацію про видачу понад 400 тис. дозволів на перебування на території Чехії українських біженців.

Чехія видала українським біженцям, які рятуються від російської агресії, вже майже 400 тисяч віз тимчасового захисту.

За даними агентства ООН у справах біженців, з початку війни кордон з України перетнули понад 7 мільйонів людей. Більше ніж 2 млн повернулись.

За даними влади, опублікованими 10 червня, в Чехії проживає від 280 000 до 300 000 біженців. Однак їх точну кількість визначити неможливо.

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