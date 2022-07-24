Чехія видала українцям майже 400 тисяч віз тимчасового захисту

Про це повідомляє Czech Radio з посиланням на дані МВС Чехії.

Відомо, що Чехія видала 399 тисяч віз тимчасового захисту українським біженцям, які рятуються від російської агресії.

Спеціальна віза надає українським біженцям можливість перебувати на території Чехії протягом року, влаштовуватися на роботу, отримувати соціальну допомогу та медичне обслуговування.

За даними агентства ООН у справах біженців, з початку війни кордон з України перетнули понад 7 мільйонів людей. Більше ніж 2 млн повернулись.

За даними влади, опублікованими 10 червня, в Чехії проживає від 280 000 до 300 000 біженців. Однак їх точну кількість визначити неможливо.

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