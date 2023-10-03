Вперше з серпня: долар в РФ коштує понад 100 рублів

Про це інформує російська редакція Forbes.

Курс євро, своєю чергою, торгується в напрямку до понад 104 рублів.

Зазначається, що за даними Московської біржі курс долара зріс на 49 копійок (0,49%) і становить 100,255 рубля. Курс євро додав 23 копійки (0,22%), встановившись на рівні 104,7175 рубля. 2 жовтня, уперше з 12 вересня, курс долара на Мосбіржі перевищив 99 рублів, а євро торгувався вище 104 рублів, що є максимумом з початку вересня.

Аналітик російської інвестиційної компанії "Велес Капітал" Михайло Абрамов вважає, що на російську валюту чекає "нелегкий тиждень". Він прогнозує, що якщо долару вдасться закріпитися вище за позначку в 98,6 рубля, то курс продовжить рух у бік максимумів серпня, коли валюта на піку коштувала майже 102 рублі.

На думку експерта російського "БКС Експрес" Михайла Зельцера, усі попередні ініціативи Центробанку і міністерств РФ лише призупиняли падіння рубля і не забезпечили його впевненого відновлення.

Водночас міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков раніше заявив, що до кінця 2023 року курс долара знизиться до 94 рублів.