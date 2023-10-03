Вперше з серпня: долар в РФ коштує понад 100 рублів
Курс долара на Московській біржі станом на ранок 3 жовтня продовжив зростати відносно рубля: він вперше із середини серпня піднявся до понад 100 рублів за долар
Про це інформує російська редакція Forbes.
Курс євро, своєю чергою, торгується в напрямку до понад 104 рублів.
Зазначається, що за даними Московської біржі курс долара зріс на 49 копійок (0,49%) і становить 100,255 рубля. Курс євро додав 23 копійки (0,22%), встановившись на рівні 104,7175 рубля. 2 жовтня, уперше з 12 вересня, курс долара на Мосбіржі перевищив 99 рублів, а євро торгувався вище 104 рублів, що є максимумом з початку вересня.
Аналітик російської інвестиційної компанії "Велес Капітал" Михайло Абрамов вважає, що на російську валюту чекає "нелегкий тиждень". Він прогнозує, що якщо долару вдасться закріпитися вище за позначку в 98,6 рубля, то курс продовжить рух у бік максимумів серпня, коли валюта на піку коштувала майже 102 рублі.
На думку експерта російського "БКС Експрес" Михайла Зельцера, усі попередні ініціативи Центробанку і міністерств РФ лише призупиняли падіння рубля і не забезпечили його впевненого відновлення.
Водночас міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков раніше заявив, що до кінця 2023 року курс долара знизиться до 94 рублів.
- 15 серпня Центробанк РФ вдався до екстреного кроку, щоб втримати рубль від падіння. Ключову процентну ставку збільшили на 350 базисних пунктів до 12%. Це було зроблено, щоб спробувати зупинити недавнє падіння рубля після публічного заклику Кремля до більш жорсткої грошово-кредитної політики
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