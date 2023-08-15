Центробанк РФ вдався до екстреного кроку, щоб втримати рубль від падіння
У вівторок Центральний банк Росії здійснив екстрений крок, підвищивши ключову процентну ставку на 350 базисних пунктів до 12%. Це було зроблено, щоб спробувати зупинити недавнє падіння рубля після публічного заклику Кремля до більш жорсткої грошово-кредитної політики
Про це інформує Reuters.
Позачергове засідання щодо ставок було проведено після того, як рубль перевищив поріг 100 стосовно долара в понеділок. Це було спричинено західними санкціями на торговий баланс Росії та зростанням військових витрат.
Повідомляється, що після рішення рубль відбивав зростання, ослабнувши на 0,3% до 98,00 до 0837 GMT, але все ще значно вище мінімумів поблизу 102 в понеділок. Економічний радник російського диктатора Володимира Путіна Максим Орєшкін звинуватив центральний банк в ослабленні рубля через м’яку грошово-кредитну політику.
Через кілька годин після слів Орєшкіна банк оголосив екстрене засідання, надавши рублю так званий рятівний круг.
"Інфляційний тиск посилюється. Рішення спрямоване на обмеження ризиків цінової стабільності. Перенесення знецінення рубля на ціни набирає обертів, а інфляційні очікування зростають", - йдеться в заяві банку вже у вівторок.
Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна отримала схвалення за своє ставлення до економіки відтоді, як Росія почала те, що вона називає спеціальною військовою операцією в Україні, але падіння рубля і висока інфляція поставили її у складне становище, особливо серед провоєнних націоналістів.
"Хоча таке знецінення ризикує підвищити інфляцію, це також сигнал, який він посилає російській громадськості про витрати на вторгнення в Україну. Таким чином, сьогоднішнє рішення, ймовірно, матиме за собою елемент політики, а також економіки", - сказав головний макроекономіст Equiti Capital у Лондоні Стюарт Коул.
- Долар США і євро впевнено зростають на Московській біржі в понеділок вранці; долар піднявся вище за 101 рубль уперше з 23 березня 2022 року, євро торгується в напрямку до 111 руб.
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