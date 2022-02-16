Вперше за багато років: за 15 лютого в Україні не було жодного загиблого в ДТП, - голова Нацполіції
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що за добу 15 лютого в Україні не зафіксували жодного летального випадку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Про це він заявив під час телемарафону до Дня єднання, повідомляє Еспресо.TV.
"Вперше за багато років для 40-мільйонної країни вчора (15 лютого, - ред.) у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. Позавчора був один загиблий. Якщо подивитися на тиждень тому, у нас за два дні було 13 жертв ДТП", - зазначив Клименко.
Він також розповів, що за понеділок, 14 лютого, і вівторок, 15 лютого, число ДТП в країні скоротилося на 46%. Крім того, зросла кількість звернень громадян до поліції - від 49 до 53 тис.
За його словами, такі показники стали можливими завдяки переходу Нацполіції на службу у посиленому режимі, що сталося у понеділок, 14 лютого.
Нагадаємо, що працювати правоохоронці у посиленому режимі будуть до 19 лютого. Як пояснював раніше Клименко, такі заходи здійснюються для того, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози для безпеки українських громадян.
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