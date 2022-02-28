Впевнений, що це реально, - Зеленський прокоментував підписання заявки України на членство в ЄС

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.



"Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це реально", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

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