Про це повідомляється в інтернет-представництві президента.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Посадовці обговорили оборонні потреби України, зокрема бойову авіацію та системи ППО.

"Володимир Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент України закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС уже в цьому році.