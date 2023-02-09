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ВПК країн ЄС може перейти на посилений режим роботи для вчасного надання техніки Україні

9 лютого, 2023 четвер
21:18
війна з Росією

У четвер, 9 лютого, Володимир Зеленський зустрівся з європейськими лідерами. Посадовці обговорили можливість переходу військової промисловості країн ЄС на посилений режим роботи

Про це повідомляється в інтернет-представництві президента.

Зазначається, що Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Посадовці обговорили оборонні потреби України, зокрема бойову авіацію та системи ППО.

"Володимир Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент України закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок переговорів щодо приєднання України до ЄС уже в цьому році.

  • Лідери держав Євросоюзу непублічно заявили про готовність передати Україні бойову авіацію.
ЄС
Володимир Зеленський
підтримка України
зброя для України
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